Davis Cup: Dominik Koepfer eröffnet für Deutschland

Am morgigen Freitag (ab 15 live beim Tennis Channel und bei DAZN) trifft Deutschland in Tatabanya auf Ungarn. Das Auftaktmatch bestreitet dabei Dominik Koepfer gegen Fabian Maroszan.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.02.2024, 14:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© privat/tennisnet So sieht sie aus, die spektakuläre Auslosung eines Davis Cups

Von Jens Huiber aus Tatabanya

Der Spannungsfaktor einer Auslosung beim Davis Cup bewegt sich ja eher im einstelligen Bereich, weshalb im zweiten Stock des Tatabányai Multifunkcionális Csarnok lediglich bestimmt wurde, wer den Auftakt machen wird. Es hat Dominik Koepfer und Fabian Maroszan, die deutsche Nummer zwei und den ungarischen Einser also, getroffen. Jan-Lennard Struff und Marton Fucsovics werden am morgigen Freitag anschließen.

In der wirklich sehr feinen Halle, die erst vor zwei Jahren neu eingeweiht wurde. Mit Tatabanya verbindet der deutsche Sportfan im allgemeinen ja keine guten Erinnerungen: Joachim Deckarm hat hier 1979 seinen schweren Unfall gehabt, seitdem sitzt der einstige Weltklasse-Handballer im Rollstuhl.

Koepfer erbt Zverevs Einzelplatz

Der Betonbelag von damals ist längst Geschichte, das Davis-Cup-Treffen zwischen Ungarn und Deutschland wird auf Hartplatz ausgetragen, auf einem der langsameren Sorte, wie Dominik Koepfer nach dem Training am Donnerstagvormittag meinte. Dazu kommt, dass die Bälle quasi mit jedem Schlag größer werden, das Tempo weiter drosseln. Wem das zugute kommt? Schwer zu sagen.

Fabian Maroszan hat in Australien jedenfalls überzeugt, aber das kann man in gewisser Weise ja auch von Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer sagen. Letzterer hatte einfach das Pech, schon in Runde eins gegen Alexander Zverev ran zu müssen. Nun hat er dessen Startplatz im Einzel geerbt. Im Doppel ist der Linkshänder mit College-Vergangenheit keine Option - da sind Kevin Krawietz und Tim Pütz gesetzt. Dabei würde Koepfer, zuletztmit Yannick Hanfmann erst im Halbfinale von Melbourne gescheitert, mit Struff eine gute Figur abgeben.

Dass die Chancen bei 50 zu 50 Prozent stünden, gilt nach der Absage von Alexander Zverev umso mehr. Zumal ein volles Haus erwartet wird mit 6.500 Zuschauern, von denen nur ganz wenige dem deutschen Team die Daumen drücken werden. Was weder für den erfahrenen Davis-Cup-Haudegen Struff noch für den durch Auswärtsfahrten zu rivalisierenden gestählten Koepfer ein Problem werden sollte.