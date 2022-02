Davis Cup: Finale Gruppenphase wird schon im September gespielt

Die finale Gruppenphase des Davis Cups 2022 wird bereits vom 14. bis zum 18. September ausgetragen. Das gaben die ITF und Kosmos am heutigen Donnerstag bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2022, 15:07 Uhr

© Getty Images Der Davis Cup zieht wieder um - zumindest terminlich

Man habe sich die Rückmeldungen der Spieler aus dem letzten Jahr genau angehört und zu Herzen genommen, so die ITF und der Veranstalter Kosmos in einer Aussendung. Ende 2021 waren in drei Städten (Innsbruck, Turin und Madrid) vier Vierer-Gruppen am Start (zwei davon in der spanischen Hauptstadt), in diesem Jahr sollen nun vier Städte jeweils eine Gruppe á vier Mannschaften vom 14. bis zum 18. September beherbergen. Wer dies sein wird, hängt sicherlich auch vom Ausgang der Qualifikations-Runde Anfang März ab.

Für die Endrunde sind Titelverteidiger Russland, Vorjahres-Finalist Kroatien sowie mit Großbritannien und Serbien zwei Wild-Card-Teams qualifiziert. Deutschland muss für eine Teilnahme in Rio de Janeiro gegen Brasilien gewinnen, Österreich tritt ebenfalls auswärts in Südkorea an.

Der Davis-Cup-Titel soll dann ab dem Viertelfinale vom 23. bis 27. November durchgeführt werden. An welchem Ort, steht noch nicht fest. 2019 und 2021 wurden die Sieger jeweils in Madrid gekürt, 2020 wurd die Finalrunde aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgespielt.