Davis Cup Finale live: Jannik Sinner vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Tallon Griekspoor bestreiten das zweite Einzel im Davis-Cup-Finale zwischen Italien und der Niederlande in Málaga. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland), im Livestream bei DAZN und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2024, 17:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat alle fünf Partien gegen Tallon Griekspoor gewonnen

Über die Favoritenrolle kann es in dieser Partie keine zwei Meinungen geben: Denn Jannik Sinner hat alle fünf bisherigen Begegnungen mit Tallon Griekspoor für sich entschieden. Dazu kommt: Weder bei den ATP Finals noch bislang in der Davis-Cup-Woche in Málaga hat Sinner mehr als vier Spiele in einem Satz abgegeben.

Allerdings: Sowohl in Miami wie auch danach in HalleWestfalen verlor Sinner jeweils den ersten Satz gegen Griekspoor. Eben der hatte sein Team ja mit dem Erfolg gegen Jan-Lennard Struff erstmals in das Finale des Davis Cups gebracht.

Das Match zwischen Jannik Sinner und Tallon Griekspoor gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland) und im Livestream bei DAZN.