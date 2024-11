Davis Cup Finale live: Matteo Berrettini vs. Botic van de Zandschulp im TV, Livestream und Liveticker

Matteo Berrettini und Botic van de Zandschulp bestreiten das erste Match im Davis-Cup-Finale 2024 in Málaga. Die Partie gibt es ab 16 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland), im Livestream bei DAZN und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.11.2024, 17:37 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini hat alle bisherigen vier Matches gegen Botic van de Zandschulp gewonnen

Aus Sicht der Italiener hätte man sich kein besseres Matchup zum Auftakt des Davis-Cup-Endspiels gegen die Niederlande wünschen können. Denn Matteo Berrettini hat alle bisherigen vier Partien gegen Botic van de Zandschulp gewonnen. Zwei davon in diesem Jahr: bei der Davis-Cup-Zwischenrunde in Bologna sowie ein paar Tage später in Tokio beim dortigen 500er-Event.

Für die Niederlande, die das erste Mal das Endspiel im Davis Cup erreicht haben, ist ein Erfolg von van de Zandschulp indes fast essentiell wichtig. Denn danach kommt auf Seiten der Italiener ja Jannik Sinner zum Einsatz. Und der ist gegen Tallon Griekspoor haushoher Favorit.

Berrettini vs. van de Zandschulp - hier gibt es einen Livestream

Die Partie zwischen Matteo Berretini und Botic van de Zandschulp gibt es ab 16 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland) und im Livestream bei DAZN.