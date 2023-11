Davis Cup Finals: Andy Murray muss seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen

Der Brite Andy Murray muss aufgrund einer Schulterverletzung seine Teilnahme bei den Davis Cup Finals absagen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.11.2023, 23:32 Uhr

© Getty Images Andy Murray muss wegen einer Schulterverletzung seine Teilnahme bei den Davis Cup Finals absagen

Keine Daivs-Cup-Finals-Teilnahme für Andy Murray: Der Schotte, der in den vergangenen Jahren, wenn es sein körperlicher Zustand erlaubt hatte, immer verlässlich für den Union Jack aufgelaufen war, musste am Samstag schweren Herzens für das Nationen-Turnier im spanischen Malaga absagen. Grund ist eine Schulterverletzung des mittlerweile 36-jährigen Ex-Weltranglisten-Ersten.

Für das Vereinigte Königreich ist es der zweite große Dämpfer nach dem Rückzug von Daniel Evans, der wegen einer Knöchelverletzung, die er sich beim ATP-World-Tour-500-Turnier in der Wiener Stadthalle zugezogen hatte, bereits im Oktober seinen Einsatz beim Final-Turnier des größten Mannschafts-Wettbewerbs im Tennissport canceln musste.

"Ich konzentriere mich jetzt auf die Reha"

Bei seinem letzten ATP-Tour-Einsatz im Jahr 2023 setzte es beim Masters-Event in Paris-Bercy eine enttäuschende Erstrunden-Niederlage gegen den Australier Alex de Minaur, nach der der zweifache Wimbledon-Champion sichtlich frustriert den Platz verließ und in eine veritable mentale Krise schlitterte. In weiterer Folge beendete er - wohlgemerkt bereits zum dritten Mal - seine Zusammenarbeit mit Tennis-Legende Ivan Lendl.

In einer offiziellen Erklärung der ITF wurde Murray folgendermaßen zitiert: "Ich habe mir eine leichte Schulterverletzung zugezogen und werde deshalb nicht am Davis Cup teilnehmen können. Es tut mir leid, nicht Teil des Teams zu sein, aber ich konzentriere mich jetzt auf die Reha". Großbritannien trifft im Viertelfinale des Abschlussturniers auf die serbische Nationalmannschaft, bei der Novak Djokovic im Aufgebot steht.

