Davis Cup Finals: Ausgleich! Oscar Otte unterliegt Felix Auger-Aliassime

Oscar Otte unterlag im zweiten Einzel des Duells zwischen Deutschland und Kanada bei den Davis Cup Finals in Malaga dem Weltranglistensechsten Felix Auger-Aliassime in zwei Sätzen. Nach dem Auftaktsieg von Jan-Lennard Struff muss nun das Doppel die Entscheidung bringen (live bei ServusTV Deutschland).

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.11.2022, 21:41 Uhr

Oscar Otte ist an Felix Auger-Aliassime gescheitert

Ein Matchball bleibt dem deutschen Davis-Cup-Team noch auf die große Sensation, nachdem Felix Auger-Aliassime - die Nummer eins aufseiten der Kanadier - gegen Oscar Otte für den Ausgleich gesorgt hatte. Der Weltranglistensechste musste für seinen Erfolg im zweiten Einzel aber einigermaßen hart arbeiten - Otte hielt im ersten Abschnitt gut dagegen und hatte selbst im ersten Aufschlagspiel eine Chance aufs Break, diese konnte Auger-Aliassime aber gut vereiteln.

In der Folge verlief das Spielgeschehen ausgeglichen, ein Tiebreak musste folgerichtig für die Entscheidung sorgen. In diesem dominierte Felix Auger-Aliassime mit äußerst druckvollem Tennis das Geschehen, profitierte dabei aber auch von einem frühen Doppelfehler seines deutschen Kontrahenten. Der Kanadier nahm dieses Geschenk dankend an und stellte mit 7:6 (1) auf 1:0 für das kanadische Team, das nach der überraschenden Auftaktniederlage von Denis Shapovalov gegen Jan-Lennard Struff bereits mächtig unter Druck war.

Felix Auger-Aliassime machte seine Sache aber hochkonzentriert und schaffte im siebenten Spiel des zweiten Durchgangs das erste Break in diesem Match. Die Entscheidung, wie sich wenig später herausstellen sollte. Der Youngster blieb bei eigenem Aufschlag - wie nahezu das gesamte Match über - sattelfest und fixierte wenig später den 7:6 (1) und 6:4-Erfolg. Nun muss also das Doppel zwischen Tim Pütz und Kevin Krawietz aufseiten der Deutschen und Vasek Pospisil und Denis Shapovalov (planmäßig) die Entscheidung bringen (live bei ServusTV Deutschland und in unserem Ticker)