Davis Cup Finals finden von 2025 bis 2027 in Italien statt

Neue Lovation für die Endrunde des Davis Cups: Von 2025 bis 2027 werden die Davis Cup Finals beim aktuellen Sieger Italien ausgetragen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.12.2024, 11:19 Uhr

Das gab der Weltverband ITF dieser Tage bekannt.

Erster Austragungsort für 2025 wird Bologna sein. Danach könnte auch ein Wechsel nach Mailand und Turin anstehen.

"Italien hat eine reiche Tennistradition und ist absolut in der Lage, Sportereignisse von Weltklasse auszurichten", wird ITF-Präsident David Haggerty zitiert. In Italien freut man sich entsprechend: "Wir sind begeistert, als Gastgeber ausgewählt worden zu sei", so Angelo Binaghi, der Präsident des italienischen Tennis- und Padelverbands FITP.

Italien wird damit der Showplatz der beiden finalen Events der Herrentour, nachdem bereits die ATP Finals in Italien stattfinden. Diese sind bis 2025 in Turin geplant, die Abmachung mit dem italienischen Verband läuft bis 2030, ein Ortswechsel ab 2026 ist denkbar.

Italien hatte die Davis Cup Finals in den Jahren 2023 und 2024 gewonnen.

Seit der Neuformierung des Wettbewerbs in 2019 durfte Spanien die Finals veranstalten. Nach zwei Jahren in Madrid war man zuletzt in Malaga angesiedelt.