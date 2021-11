Davis Cup Finals live: Deutschland gegen Großbritannien im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland trifft im Viertelfinale der Davis Cup Finals 2021 auf Großbritannien. Das Duell ist für 16:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei ServusTV angeboten. Hier findet ihr den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.11.2021, 10:03 Uhr

Dürfen Kevin Krawietz, Tim Pütz & Co auch gegen Großbritannien jubeln?

Große Emotionen - und das gleich zwei Mal hintereinander - gab es für das deutsche Davis-Cup-Team an diesem Wochenende zum Start der diesjährigen Davis Cup Finals. Die Mannen von Teamchef Michael Kohlmann siegten gegen Serbien wie gegen Österreich mit 2:1 via Entscheidungsdoppel - und konnten damit den Gruppensieg in Innsbruck markieren.

Dort geht es für die Deutschen am Dienstag im Viertelfinale gegen Großbritannien. Die Briten gewannen ebenso mit zwei 2:1-Siegen ihre Vorrundengruppe, ließen Frankreich und Tschechien hinter sich. In Sachen Aufstellung ist von Großbritannien indes wohl keine Überraschung zu erwarten, Cameron Norrie und das Doppel Skupski/Salisbury scheinen gesetzt, lediglich Dan Evans wackelt nach ausbaufähigen Performances etwas. Bei den Deutschen haben Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Krawietz/Pütz die bisherigen Auftritte für Schwarz-Rot-Gold bestritten.

Deutschland vs. Großbritannien - wo es einen Livestream gibt

Das Viertelfinalduell zwischen Deutschland und Großbritannien bei den Davis Cup Finals 2021 ist für 16:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Servus TV angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.