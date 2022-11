Davis Cup Finals: Nach Jannik Sinner muss auch Matteo Berrettini absagen

Nach Jannik Sinner wird auch Matteo Berrettini dem italienischen Davis-Cup-Team beim Finalturnier in Malaga fehlen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.11.2022, 18:48 Uhr

Matteo Berrettini musste auch für den Davis Cup absagen

Nächste Hiobsbotschaft für das italienische Davis-Cup-Team: Neben Jannik Sinner wird auch die Nummer zwei des Landes, Matteo Berrettini, beim Finalturnier in Malaga fehlen. Damit werden Lorenzo Sonego und Lorenzo Musetti das italienische Team in den Einzeln anführen. Die Favoritenrolle, die das Team mit ihren beiden Top-Spielern jedoch inne gehabt hätte, die müssen Musetti und Co in dieser Besetzung wohl abgeben. An Kanada mit Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov zum Beispiel.

Für Berrettini ist es wie auch bei Jannik Sinner einer von zahlreichen Rückschlägen in der Saison 2022. Zuletzt stand "The Hammer" beim ATP-250-Endspiel von Neapel am Platz, seither musste der Italiener sein Comeback auf die ATP-Tour immer wieder verletzungsbedingt verschieben. Aktuell ist Berrettini auf Platz 16 der ATP-Charts zu finden, Anfang des Jahres hatte Berrettini mit Platz sechs noch sein Karrierehoch erreichen können.

"Leider habe ich das Rennen mit meinem Genesungsprozess verloren, um rechtzeitig für die Davis-Cup-Finals bereit zu sein", schrieb Berrrettini am Sonntag auf Instagram. "Die medizinischen Experten haben mir mitgeteilt, dass ich nach der Fußverletzung, die ich mir in Neapel zugezogen habe, immer noch nicht in der Lage bin, auf meinem höchsten Niveau zu spielen.Es gibt keine größere Ehre, als das Team Italien zu vertreten, daher ist diese Nachricht sehr schwer zu verkraften. Ich werde trotzdem mit der Mannschaft nach Málaga reisen, um sie zu unterstützen, so gut ich kann."