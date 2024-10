Davis Cup Finals: Rafael Nadal - kein Einzel, "wenn ich nicht bereit bin"

Rafael Nadal möchte bei den Davis Cup Finals in Malaga den Teamerfolg nicht gefährden und würde nur im Einzel antreten, wenn er sich körperlich vollends in der Lage dazu sieht.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 19.10.2024, 18:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Rafael Nadal will bei seinem großen Abschied von der Tennis-Bühne den Teamerfolg nicht gefährden - und im Notfall auf einen Auftritt im Einzel verzichten. "Zu hundert Prozent werde ich nicht auf dem Platz stehen, wenn ich mich nicht bereit fühle, das Match zu gewinnen", sagte der 22-malige Grand-Slam-Sieger mit Blick auf die Davis-Cup-Finalrunde im November, nach der Spanier seine Karriere beenden wird.

Er werde "emotional" auf jeden Fall bereit sein, führte Nadal am Rande des "Six Kings Slams" in Saudi-Arabien aus: "Und körperlich und in Bezug auf das Spielerische bleibt mir noch ein Monat zur Vorbereitung". Aber: "Wenn ich mich für das Einzel nicht bereit fühle, werde ich der Erste sein, der das auch kommuniziert."

Im Halbfinale könnte es gegen Deutschland gehen

Sollte Nadal tatsächlich auf ein Einzel verzichten, bliebe dennoch die Möglichkeit, sich gebührend auf dem Court zu verabschieden. Im Doppel könnte der Sandplatz-König an der Seite von Landsmann Carlos Alcaraz antreten - wie schon bei den Olympischen Spielen in Paris.

Mit Spanien trifft Nadal in Malaga am 19. November zunächst auf die Niederlande, im Halbfinale könnte es dann zu einem Duell mit dem deutschen Team kommen.