Davis Cup Finals: Ticketpreise bei Rafael-Nadal-Abschied explodieren

Wer den letzten Auftritt von Rafael Nadal bei den Davis Cup Finals in Malaga live erleben will, ist gezwungen horrende Preise dafür zu bezahlen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.10.2024, 12:10 Uhr

Wie viel ist einem ein einmaliges Live-Erlebnis wert, zumal es sich um einen höchst emotionalen Abschied einer phänomenalen Sport-Ikone handelt? Diese Frage müssen sich alle Tennisbegeisterten stellen, die nicht ohne einem Ticket für das “Farewell-Event” des großen Rafael Nadal leben möchten. Bei den diesjährigen Davis Cup Finals Ende November in Malaga (Spanien) wird der “Stier von Manacor” das letzte Mal als aktiver Profi einen Tennisplatz betreten.

Fix ist in der K.O.-Phase des Mannschaftswettbewerbs nur eine Teilnahme im Viertelfinale am Dienstag, den 19. November. Ob es auch am Freitag, den 22. (Halbfinale), oder am Sonntag, den 24. November noch einen Einsatz des 22-fachen Grand-Slam-Champions geben wird, hängt klarerweise vom Abschneiden des spanischen Teams ab - zum Auftakt geht es jedenfalls gegen das Team der Niederlande.

Knapp 35.000 Euro für ein paar Stunden Tennis

Der normale Zugang zu einem Ticket für den Viertelfinal-Dienstag bleibt dem Normalsterblichen, der noch keine Eintrittskarte sein Eigen nennt, verwehrt, ist die komplette Veranstaltung an diesem Tag doch bereits in kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Einzige Hoffnung bleibt da nur noch der Schwarzmarkt, der mittlerweile auf Wiederverkaufs-Plattformen wie “Viagogo” zu finden ist.

Wir warnen eindringlich davor, sich auf diese oft illegalen Transaktionen einzulassen, meist steckt einfach klarer Betrug hinter den fragwürdigen Angeboten. So gibt es auf genannter Plattform mehrere Ticket-Angebote im fünfstelligen Euro-Bereich. Der absurde “High-Score” beträgt gerade knapp 35.000 Euro für ein Einzel-Ticket. Bei aller Liebe, das ist sogar uns Tennis-Nerds ein paar Etagen zu hoch…