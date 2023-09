Davis Cup: Frankreich besiegt die Schweiz, Serbien feiert Auftaktsieg

Frankreich, Serbien, Chile und die Niederlande durften am Dienstag über Auftaktsiege in der Davis-Cup-Gruppenphase jubeln.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.09.2023, 22:19 Uhr

Stan Wawrinka unterlag Ugo Humbert in zwei Sätzen

Frankreich hat das mit Spannung erwartete Davis-Cup-Duell gegen die Schweiz am Dienstag unerwartet klar mit 3:0 gewonnen: Zunächst setzte sich Adrian Mannarino gegen Dominic Stricker mit 3:6, 6:1 und 6:4 durch, danach blieb Ugo Humbert gegen Stan Wawrinka mit 6:4 und 6:4 siegreich. Das abschließende Doppel entschieden Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin gegen Marc-Andrea Hüsler/Wawrinka mit 6:2 und 6:2 für sich. Die Auswahl von Sebastien Grosjean durfte sich somit über einen perfekten Auftakt in Gruppe B freuen. Weitere Gegner in Manchester sind Australien und Großbritannien.

Auch in Gruppe A bekamen die Zuschauer einen 3:0-Sieg zu sehen, ließ Chile den Schweden doch kaum eine Chance. Das erste Einzel gewann Cristian Garin gegen Leo Borg knapp mit 7:6 (6), 3:6 und 7:5, sowohl Nicolas Jarry (gegen Elias Ymer) als auch die aus Alejandro Tabilo/Tomas Barrios Vera (gegen Filip Bergevi/Andre Goransson) bestehende Doppel-Paarung gaben anschließend jedoch keinen Satz mehr ab. Am Mittwoch treffen in Bologna Italien und Kanada aufeinander.

Serbien auch ohne Djokovic erfolgreich

Serbien durfte sich gegen Südkorea in Gruppe C indes auch ohne Superstar Novak Djokovic über einen gelungenen Auftakt freuen. Dusan Lajovic schlug Seongchan Hong mit 6:4 und 7:6 (3), das zweite Einzel zwischen Laslo Djere und Soonwoo Kwon ging mit 4:6, 6:2 und 6:2 an den Serben. Im Doppel fixierten Nikola Cacic/Miomir Kecmanovic mit einem 3:6, 6:4 und 7:6 (5)-Erfolg gegen Ji Sung Nam/Min-Kyu Song das 3:0. Am zweiten Spieltag bekommt es Gastgeber Spanien in Valencia mit Tschechien zu tun.

Das spannendste Duell am Dienstag lieferten sich die Niederlande und Finnland im kroatischen Split. Otto Virtanen brachte die Nordeuropäer durch einen Zweisatzerfolg gegen Botic van de Zandschulp in Führung, Tallon Griekspoor schlug durch einen 7:6 (7) und 6:3-Sieg gegen Emil Ruusuvuori zurück. Im Doppel sorgten Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop mit einem 6:4, 6:7 (5) und 6:3-Sieg gegen Harri Heliovaara/Patrik Niklas-Salminen für strahlende Gesichter bei den Niederländern. Am Mittwoch fordern die USA in Gruppe D Kroatien.

