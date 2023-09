Davis Cup: Gastgeber am Freitag unter Zugzwang

Spanien, Italien und Kroatien stehen am Freitag in der Davis-Cup-Gruppenphase vor eigenem Publikum unter Druck.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.09.2023, 08:57 Uhr

David Ferrers Spanier sind unter Zugzwang

Blickt man auf die Zuschauerzahlen der diesjährigen Davis-Cup-Gruppenphase, wäre ein Scheitern Spaniens vor der Endrunde in Malaga (21. bis 26. November) für die Veranstalter ein mittelgroßes Desaster. Die Aufgabe für die Auswahl von David Ferrer wird am Freitag jedoch äußerst schwierig, wartet mit Serbien doch der Topfavorit auf den Titel.

Spanien verlor das erste Duell gegen Tschechien mit 0:3 und ist in Valencia daher fast schon zum Siegen verdammt. Dass mit Novak Djokovic der frischgebackene US-Open-Champion für Serbien aufschlagen wird, ist diesem Unterfangen jedoch alles andere als zuträglich. Die Serben feierten in Gruppe C ihrerseits einen 3:0-Auftakterfolg gegen Südkorea. Und das ohne Djokovic.

Nur Großbritannien mit Sieg zum Auftakt

Auch in Bologna und Split sind die Hausherren am Freitag unter Zugzwang. Italien trifft nach der 0:3-Pleite gegen Kanada nun auf Chile, Kroatien bekommt es nach der knappen 1:2-Niederlage gegen die USA mit den ebenfalls noch sieglosen Finnen (1:2 gegen die Niederlande) zu tun.

Einzig Großbritannien kann am Freitag etwas entspannter in die zweite Begegnung gehen. Nach dem 2:1-Sieg gegen Australien treffen die Mannen von Leon Smith in Manchester nun auf die Schweiz. Stan Wawrinka und Co. stehen nach dem 0:3 gegen Frankreich mit dem Rücken zur Wand.

Die Davis-Cup-Gruppenphase im Überblick