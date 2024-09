Davis Cup: Großbritannien startet mit Auftaktsieg gegen Finnland

In der Davis-Cup-Zwischenrunde in Manchester hatte Großbritannien bereits nach den Einzeln den Sieg gegen Finnland sicher. Im Doppel holten die Finnen noch einen Punkt zum 1:2 Endstand.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 20:59 Uhr

© Getty Images

Es war ein souveräner erster Auftritt der Briten gegen die junge finnische Mannschaft. Unter heimischem Publikum in Manchester brachte der erfahrende Daniel Evans sein Team mit einem souveränen Zwei-Satz-Sieg in Führung. Der Brite siegte mit 7:6 (2) und 6:2 gegen den Finnen Eero Vasa. Für den 34-jährigen Evans war es das 26. bestrittene Match bei einem Davis Cup. Damit überholte der 178. der Weltrangliste seinen langjährigen Doppelpartner und Freund Andy Murray und steht nun zusammen mit Mike Sangster an der Spitze der Spieler mit den meistgespielten Matches für Großbritannien beim Davis Cup.

Mit dem Auftaktsieg in der Tasche ging Landsmann Billy Harris in das zweite Match des Tages hinein. Nach 1:41 Minuten und unter lautem Jubel der britischen Fans, hatte Harris seinen finnischen Gegner Otto Virtanen mit 6:4 und 7:6 (4) besiegt und den Gesamtgewinn der Briten gesichert. Im Doppel schlugen Daniel Evans/ Neal Skupski gegen das finnische Duo Harri Heliovaara/ Otto Virtanen auf. Beide Teams präsentierten ein spektakuläres Doppelspiel, wobei die Finnen die Oberhand behalten konnten. Evans und Skupski wehrten mehrere Matchbälle ab, doch das finnische Duo konnte schließlich mit einem knappen Zwei-Satz-Sieg doch noch einen Punkt für Finnland mitnehmen. Mit dem 2:1-Sieg verpassten die Briten die Chance auf die Gruppenführung, stehen aber auf Platz zwei, hinter Kanada. Und Finnland kann seine Niederlage direkt morgen wider wettmachen. Allerdings gegen den momentanen Tabellenführer und Favoriten Kanada, der gestern gegen Argentinien einen 2:1-Sieg feierten. Für Großbritannien geht es am Freitag gegen Argentinien weiter.