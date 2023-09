Davis Cup: Großbritannien und Italien lösen letzte Endrunden-Tickets

Großbritannien und Italien haben sich am Sonntag die beiden letzten Tickets für die Davis-Cup-Endrunde in Malaga (21. bis 26. November) gesichert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 23:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Großbritannien durfte jubeln

Ekstase in Manchester: Die Auswahl von Leon Smith schlug Frankreich am Sonntag in einem packenden "Alles-oder-Nichts-Duell" mit 2:1 und fixierte somit den Einzug in die Davis-Cup-Endrunde. Zunächst brachte Dan Evans die Gastgeber durch einen 3:6, 6:3 und 6:4-Erfolg gegen Arthur Fils in Führung, Ugo Humbert glich für die Franzosen mit einem 7:6 (5), 3:6 und 7:5-Sieg gegen Cameron Norrie aus.

https://x.com/DavisCup/status/1703514477436588329?s=20

Im alles entscheidenden Doppel setzten sich Neal Skupski/Evans gegen Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin mit 1:6, 7:6 (4) und 7:6 (6) durch. Insgesamt wehrte das britische Duo im dritten Satz vier Matchbälle ab. Neben den Briten schaffte aus Gruppe B Australien den Sprung nach Malaga.

Arnaldi lässt Italien jubeln

In Gruppe A durften am Sonntag neben den bereits qualifizierten Kanadiern die Italiener jubeln: Matteo Arnaldi sicherte seinem Team bereits im ersten Match mit einem 6:4 und 6:3-Sieg über Leo Borg das Ticket für die Endrunde, zur Freude der Zuschauer in Bologna gewann anschließend auch Lorenzo Sonego sein Einzel gegen Elias Ymer in zwei Sätzen. Im Doppel holten Filip Bergevi/Andre Goransson gegen Simone Bolelli/Lorenzo Musetti den Ehrenpunkt für die Skandinavier.

https://x.com/DavisCup/status/1703421359349445026?s=20

In den Gruppen C (Tschechien und Serbien qualifiziert) und D (Niederlande und Finnland qualifiziert) hatten bereits vor den Landerkämpfen am Sonntag klare Verhältnisse geherrscht. Zum Wochenausklang feierte Spanien in Valencia (Gruppe C) einen 2:1-Sieg gegen Südkorea, in Split (Gruppe D) gewann Kroatien gegen die Niederlande mit 2:1.

Die Davis-Cup-Gruppenphase im Überblick