Davis Cup in Innsbruck ohne Fans - Lockdown in Österreich

Österreichs Bundesregierung hat die Corona-Notbremse gezogen und dem Land einen 20-tägigen Lockdown verordnet. Das bedeutet, dass die Davis-Cup-Viertlefinal-Runde in Innsbruck ohne Zuschauer über die Bühne gehen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2021, 11:43 Uhr

© Getty Images Der Davis Cup in Innsbruck wird für die Spieler einsam werden

So schnell können sich die Zeiten - leider - ändern. Bei den Erste Bank Open in Wien wurde aufgrund der gelungenen Umsetzung der 2G-Regel vor vollen Tribünen gespielt, wenige Wochen später in Innsbruck werden sich die Österreicher, Deutschen Briten, Serben, Tschechen und Franzosen nun ohne Fans einen Platz im Davis-Cup-Halbfinale 2021 aussielen müssen. Das ist die Konsequenz aus dem 20-tägigen Lockdown, den die österreichische Bundesregierung am Freitag in Wien verkündete. Leidtragende sind nicht nur die Spieler und die Zuschauer, sondern auch der Veranstalter, die emotion Group um Herwig Straka und Edwin Weindorfer.

Straka hatte schon in der Wiener Stadthalle die Vermutung geäußert, dass es für ausländische Fans schwierig bis unmöglich werden würde, nach Innsbruck zu kommen. Nun fällt aber auch noch der Heimvorteil für Dennis Novak und Co. weg.

Die beiden anderen Spielorte Madrid und Turin könnten dagegen mit Stimmung auf den Rängen aufwarten. Vor allem die Situation in Spanien ist aufgrund der hohen Impfquote deutlich besser als in Österreich und Deutschland, in Turin finden derzeit ja gerade die ATP Finals statt. Zwar nicht vor vollen Rängen, aber doch in einer stimmungsvollen Umgebung.