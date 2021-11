Davis Cup: Innsbruck ist bereit für Djokovic und Co.

Die Vorbereitungsarbeiten für das Davis-Cup-Finalturnier vom 25. bis 30. November 2021 in Innsbruck gehen in die finale Phase! Der Centre Court in der Olympiahalle präsentiert sich bereits in spielfertigem Zustand. Dazu steht der VIP-Club 1900, der ebenso wie einer der beiden Trainingsplätze in einem Zelt im Außenbereich auf der Eisschnelllaufbahn untergebracht ist, kurz vor der Fertigstellung.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.11.2021, 21:03 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic soll die Serben zum Titel führen

Für kommenden Sonntag, 21. November 2021, sind die ersten Trainingseinheiten in Innsbruck geplant. In der Tiroler Landeshauptstadt kämpfen in Gruppe C Frankreich, Großbritannien und Tschechien um den Einzug ins Viertelfinale, in Gruppe F bekommt es Österreich mit den vom Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic angeführten Serben sowie Deutschland zu tun.

Von der Papierform her ist in der Österreich-Gruppe das Team aus Serbien, das neben Djokovic auch Dusan Lajovic (ATP-Rang 33), Filip Krajinovic (ATP-42), Laslo Djere (ATP-52) und Miomir Kecmanovic (ATP-68) nominiert hat, zu favorisieren. Deutschland bietet das Trio Jan-Lennard Struff (ATP-51), Dominik Koepfer (ATP-54) und Peter Gojowczyk (ATP-85) im Einzel sowie die beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz auf. Österreichs Non-Playing-Captain Stefan Koubek setzt auf die Einzelspieler Dennis Novak (ATP-118), Jurij Rodionov (ATP-143) und Gerald Melzer (ATP-289) sowie das Doppelduo Oliver Marach und Philipp Oswald.

Serbien mit Djokovic klarer Favorit

„Wir mussten nach der Absage des Finalturniers im Vorjahr mehr als ein Jahr pausieren. Umso mehr freue ich mich, dass es endlich losgeht“, sagt ÖTV-Kapitän Stefan Koubek. „Die Spieler sind alle top motiviert, zuletzt sind einige sehr gute Ergebnisse gekommen.“ Zu den Chancen in Innsbruck meint der Kärntner: „Serbien kommt mit Novak Djokovic. Das ist nicht gut für uns. Deutschland kommt ohne Alexander Zverev. Das steigert natürlich unsere Möglichkeiten. Mit einem ähnlichen Team, also ohne Dominic Thiem, haben wir im Davis Cup schon für viele Überraschungen sorgen können.“ Vor allem Dennis Novak, der bei einer 8:3-Siegbilanz hält, ruft im Davis Cup stets seine stärksten Leistungen ab.

Angesichts der aktuellen Entwicklungen der Corona-Lage stellt die Austragung des Davis Cups für die veranstaltende e|motion group eine besondere Herausforderung dar. „Die Sicherheit und die Gesundheit aller beteiligten Personen wie Spieler, Teammitglieder, Besucher und Mitarbeiter stehen bei diesem Tennis-Großereignis natürlich an oberster Stelle. Aus diesem Grund wurde in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ein umfassendes COVID-19 Präventionskonzept erarbeitet, das bereits bei den Erste Bank Open Ende Oktober sehr gut funktioniert hat“, betont Herwig Straka, CEO der e|motion group und Turnierdirektor des ATP-500-Events in Wien, das ebenso unter Einhaltung der 2G-Regel stattgefunden hat wie nun der Davis Cup in Innsbruck.

Vergleiche mit der Fußball EM 2008

ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda streicht die internationale Bedeutung des Davis Cups in Innsbruck heraus. „Das wird ein sportliches Großereignis, vergleichbar mit der Fußball-EM 2008 in Österreich“, sagt Schweda, der sich zudem beim neuen Hauptsponsor bedankt. „Mit der Generali haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der sich im Tennis immer schon großartig eingebracht hat.“

Das Engagement der Generali im Tennis-Sport reicht bereits über Jahrzehnte zurück. Es umfasst Profi-Turniere in Österreich genauso wie Breitensportveranstaltungen. „Wir sind stolz, der österreichischen Mannschaft den Namen ,Generali Team Austria‘ zu geben und sie bei diesem renommierten Nationenbewerb zu unterstützen. Die Generali steht damit einmal mehr zu ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung. Wir wünschen dem Team viel Erfolg“, so Markus Winkler, Regionaldirektor für Tirol und Vorarlberg der Generali Versicherung AG.