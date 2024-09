Davis Cup: ITF gibt Spielplan bekannt - Deutschland an Tag zwei im Einsatz

Das deutsche Team trifft bei der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga am 20. November auf Kanada. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan hervor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.09.2024, 07:39 Uhr

© Getty Images Deutschland spielt in Malaga am zweiten Tag

Die International Tennis Federation (ITF) hat am Mittwoch den Spielplan für die Davis-Cup-Endrunde in Malaga veröffentlicht. Die erste Partie werden dabei die spanischen Hausherren bestreiten, die es am 19. November um 17:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) mit den Niederlanden zu tun bekommen.

Einen Tag später greift Deutschland ins Turniergeschehen ein. Die Auswahl von Michael Kohlmann trifft am 20. November ab 12:00 Uhr auf Kanada. Ob Spitzenspieler Alexander Zverev die deutsche Mannschaft in Malaga unterstützen wird, steht derzeit noch nicht fest.

Die beiden abschließenden Viertelfinalbegegnungen werden am 21. November über die Bühne gehen. Zunächst treffen die USA ab 10:00 Uhr auf Kanada, ehe Titelverteidiger Italien sich nicht vor 17:00 Uhr mit Argentinien misst.

Sein mögliches Halbfinalduell gegen den Gewinner aus Spanien gegen die Niederlande würde das deutsche Team am 22. November um 17:00 Uhr absolvieren, das zweite Semifinale steigt einen Tag darauf ab 13:00 Uhr. Das Finale findet am 24. November um 16:00 Uhr statt.