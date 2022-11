Davis Cup: Jannik Sinner muss Teilnahme absagen

Jannik Sinner kann aufgrund einer Fingerverletzung nicht an der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga teilnehmen.

von Nikolaus Fink

© Getty Images Jannik Sinner musste seine Saison beenden

Bittere Nachricht für das italienische Davis-Cup-Team: Wie Jannik Sinner am Wochenende bekanntgab, wird er der Mannschaft von Filippo Volandri bei der Finalrunde in Malaga nicht zur Verfügung stehen. Der 21-Jährige laboriert nach wie vor an einer Fingerverletzung, die er sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy zugezogen hatte.

"Leider ist diese Verletzung nicht ausgeheilt, deshalb kann ich beim Davis Cup nicht dabei sein. Es war für mich eine sehr schwere Entscheidung", schrieb Sinner auf Twitter. Die italienische Auswahl muss in der zweitgrößten Stadt Andalusiens somit ohne den besten Spieler des Landes auskommen.

Unglücklicher Saisonverlauf für Sinner

Für Sinner ist die Spielzeit 2022 nun beendet. Der Weltranglisten-15. war in dieser wahrlich nicht vom Glück verfolgt, musste er doch bei zahlreichen Turnieren verletzungsbedingt passen. Die Absage für die Davis-Cup-Endrunde reihte sich nun nahtlos in den äußerst unglücklichen Saisonverlauf ein.

In Malaga wird Matteo Berrettini die Nummer eins des italienischen Teams sein. Der 26-Jährige hatte zuletzt aber ebenfalls mit einer Verletzung zu kämpfen, ihn plagten Probleme am Fuß. Ergänzt wird die Auswahl durch Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Simone Bolleli und den nachnominierten Lorenzo Sonego. Italien trifft am 24. November im Viertelfinale auf die USA.