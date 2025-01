Davis Cup: Junge Wilde treffen auf … junge Wilde!

Das Davis-Cup-Treffen zwischen Frankreich und Brasilien in Orleans bringt den Clash einiger der spannendsten jungen Spieler im Tenniszirkus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.01.2025, 07:54 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca hat für Brasilien schon im Davis Cup gespielt

Natürlich ist es ein wenig komisch, dass in Montpellier aktuell eine kleine Konkurrenzveranstaltung zum Davis Cup stattfindet. Zumal ja auch ein paar französische Lokalmatadoren im Nationaltrikot auflaufen, die die Zuschauer eben nicht in Orleans, wo Frankreich auf Brasilien trifft, sondern in Montpellier gesehen hätten.

Ugo Humbert, Arthur Fils und Giovanni Mpetshi Perricard sind die Optionen im Einzel, die der französische Kapitän Paul-Henri Mathieu da ins Rennen schickt. Humbert ist mit seinen bald 27 Jahren der Senior dieses Trios - Arthur Fils (Jahrgang 2004) und der ein Jahr ältere Giovanni Mpetshi Perricard gehen dagegen noch als junge Wilde durch.

Fonseca hat schon Davis-Cup-Erfahrung

Und zumindest Fils, im Ranking hinter Humbert der zweitbeste Franzose, wird es mit einem anderen aufstehenden und aufregenden Jungstar zu tun bekommen: Joao Fonseca nämlich, der das Jahr 2025 auf der Challenger-Tour fulminant begonnen hat. Und erstmals unter die besten 100 Spieler der Welt eingezogen ist. Fonseca, Jahrgang 2006, ist indes kein Neuling im Davis Cup: In der Zwischenrunde im vergangenen Herbst absolvierte er bereits drei Matches, gewann dabei gegen Botic van de Zandschulp und den Belgier Raphael Collignon, musste sich lediglich Matteo Berrettini geschlagen geben.

Im Doppel kommen bei der Begegnung zwischen Frankreich und Brasilien dagegen die Routiniers zu ihrem Recht - allen voran Marcelo Melo, der gute Kumpel von Alexander Zverev, der 41 Jahre Lebenserfahrung mit nach Orleans bringt. Dagegen machen sich die 34 Jahre von Pierre-Hugues Herbert fast schon jugendlich aus …