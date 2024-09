Davis Cup: Kanada und Australien starten mit Siegen

Während die Kanadier bereits nach den Einzeln als Sieger gegen Argentinien feststanden, musste bei den Australiern ein Grand-Slam-Gewinner-Doppel den entscheidenden Punkt gegen Frankreich holen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 23:00 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime hat den Sieg der Kanadier gegen Argentinien klar gemacht

Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov sind also im Davis-Cup-Team der Kanadier wiedervereint. Und haben genau dort weitergemacht, wo sie Ende 2022 mit dem Titel in Málaga aufgehört haben: mit einem Erfolg. Shapovalov eröffnete mit einem 7:5 und 6:3 gegen Francisco Cerundolo, Auger-Aliassime stellte mit dem 6:3 und 6:3 gegen Sebastian Baez den Sieg der Ahornblätter schon nach den Einzeln sicher.

Dass das Doppel von Shapovalov mit Vasek Pospisil dann gegen Maximo Gonzalez und Andres Molteni in Manchester mit 6:2, 3:6 und 2:6 verloren ging, könnte die Kanadier am Ende der Zwischenrunde eventuell noch belasten.

Hart zu kämpfen hatten die Australier, im vorigen Jahr Finalisten in Málaga. Zunächst besiegte Thanasi Kokkinakis gegen Arthur Fils mit 7:6 (4) und 7:6 (3). Danach besorgte Ugo Humbert mit einem souveränen 6:3 und 6:2 gegen Alexei Popyrin, der bei den US Open Novak Djokovic besiegt hatte, für den Ausgleich. Das entscheidende Doppel gewannen dann Matthew Ebden und Max Purcell, die gemeinsam schon in Wimbledon triumphieren konnten, gegen Pierre-Hugues Herbert und Edouard Roger-Vasselin mit 7:5, 5:7 und 6:3.

Schon am Nachmittag hatte das deutsche Team in Zhuhai gegen die Auswahl der Slowakei mit einem sicheren 3:0 einen starken Einstand gefeiert. Die Punkte für das Team von Michael Kohlmann holten Maximiilian Marterer, Yannick Hanfmann und das Doppel Kevin Krawietz und Kevin Pütz..