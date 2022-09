Davis Cup: Kevin Krawietz und Tim Pütz fixieren deutschen Gruppensieg

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben im dritten Länderkampf zum dritten Mal für einen deutschen Erfolg gesorgt. Die beiden setzten sich gegen das australische Duo Matthew Ebden und Max Purcell mit 6:4 und 6:4 durch und sorgten somit auch den Gruppensieg.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 18.09.2022, 20:13 Uhr

© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz fixierten den Sieg gegen Australien

Die deutschen Profis haben sich als Gruppensieger für die Finalrunde des Daviscup Ende November in Malaga qualifiziert. Im dritten und letzten Spiel um den Gruppensieg in der Zwischenrunde gewannen die Gastgeber am Hamburger Rothenbaum auch gegen Australien mit 2:1.

Kevin Krawietz aus Coburg und der Frankfurter Tim Pütz siegten gegen die australischen Wimbledonsieger Matthew Ebden und Max Purcell. Purcell hatte sich zuvor im Auftakteinzel gegen Jan-Lennard Struff aus Warstein geschlagen gegen müssen, anschließend zog der Kölner Oscar Otte gegen Thanasi Kokkinakis den Kürzeren.

Beim Finalturnier im Malaga trifft die Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann auf Kanada, Australien spielt gegen die Niederlande.