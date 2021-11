Davis Cup: Koepfer bringt Deutschland gegen Serbien in Führung

Dominik Koepfer hat Deutschland mit einer starken Leistung im Davis Cup gegen Serbien mit 1:0 in Führung gebracht. Koepfer besiegte in Innsbruck Filip Krajinovic mit 7:6 (5) und 6:4. Im zweiten Match der Partie muss Jan-Lennard Struff gegen Novak Djokovic ran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2021, 18:55 Uhr

© GEPA Pictures Dominik Koepfer am Samstag in Innsbruck

Dominik Koepfer hat für Deutschland vorgelegt - was angesichts der Aufgabe von Jan-Lennard Struff auch zwingend notwendig war. Denn eben der muss in Innsbruck nun gegen Novak Djokovic ran. Und Struff kann dies mit einer 1:0-Führung im Rücken tun, denn Koepfer besiegte Filip Krajinovic mit 7:6 (5) und 6:4.

Nach gewonnenem ersten Satz schaffte Koepfer das Break zum 3:1 in Durchgang zwei, wehrte danach drei Chancen zum Comeback ab.Im siebenten Spiel wurde es erneut haarig, diesmal gelang Koepfer kein Entfesselungsakt: Krajinovic kam auf 3:4 heran. Koepfer allerdings schlug gleich wieder bei Aufschlag seines Gegners zu. Das war es aber noch nicht, denn Koepfer leistete sich das wohl schlechteste Service-Game im gesamten Match, ließ Krajinovic wieder aufschließen. Nach 1:58 Stunden Spielzeit hatte Koepfer seinen ersten Matchball, Krajinovic wehrte mit einer riskanten Stopp-Variante ab. Die zweite Möglichkeit nutzte der Linkshänder mit College-Vergangenheit dann.

Der Erfolg von Koepfer war umso wichtiger, wenn man auf die Bilanz von Struff gegen Djokovic blickt: In sechs Matches konnte der Deutsche nur einen Satz gegen den Weltranglisten-Ersten gewinnen.

Für Serbien ist es bereits die zweite Partie in Innsbruck, am Freitag gewannen Djokovic und Co. gegen Österreich mit 3:0. Deutschland muss gegen die Hausherren am morgigen Sonntag ran (ab 16 Uhr live bei ServusTV).