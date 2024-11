Davis Cup: Kokkinakis nutzt 7. Matchball - Australien führt gegen USA

Thanasi Kokkinakis hat das australische Davis-Cup-Team mit 1:0 gegen die USA in Führung gebracht. Nach klarem Beginn gegen Ben Shelton ging es am Ende im Tiebreak in die Vollen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.11.2024, 13:30 Uhr

© Getty Images Thanasi Kokkinakis

“Ich weiß nicht, ob ich jemals schon so aufgedreht war. Ich wollte das unbedingt gewinnen für mein Team", jubelte Thanasi Kokkinakis nach dem Eröffnungssieg im Viertelfinalduell zwischen Australien und den USA.

Das ist ihm gelungen. 6:1, 4:6, 7:6 (14) hieß es dabei am Ende; der finale Tiebreak dauerte dabei länger als der gesamte erste Satz.

Da war Kokkinakis quasi fehlerlos unterwegs gegen den überforderten Shelton. Der aber fing sich, holte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs gleich ein Break und glich aus.

In Durchgang drei dann schnupperte der US-Amerikaner beim 5:5 am Break, nachdem er ein 40:15 aus der Sicht von Kokkinakis mit starken Returns zunichtegemacht hatte und sich selbst einen Breakball erspielte. Den aber wehrte der Australier ab.

Kokkinakis im Tiebreak am Ende siegreich

Im Tiebreak führt Kokkinakis ebenfalls früh, hatte beim 6:4 die ersten beiden Matchbälle. “Wir haben beide stark aufgeschlagen. Ich war bei einer Rückhand vielleicht etwas zu angespannt”, blickte er auf seinen zweiten Matchball beim 6:5 zurück. Die nämlich landete tief im Netz. Danach ließen beide wenig zu bei eigenem Aufschlag; Shelton dürfte sich vor allem aber über eine verzogene Vorhand beim 10:10 ärgern. Da wäre die Chance zum Ausservieren bei eigenem Aufschlag da gewesen. So hatte Shelton zwar auch vier Möglichkeiten zum Sieg, aber blieb dabei größtenteils ohne Chance. Kokkinakis kam dann beim 15:14 endlich in den Punkt beim Return, am Ende stand ein Fehler von Shelton für den Sieg des Australiers.

Nun liegt es an Taylor Fritz für die US-Amerikaner, auf ein 1:1 zu stellen zum entscheidenden Doppel. Sein Gegner ist Alex de Minaur.

Am späten Nachmittag ab 17 Uhr greifen auch die Italiener um Jannik Sinner ein, gegen Argentinien.

Mit der Partie Niederlage gegen Deutschland steht das erste Halbfinale am Freitag bereits fest.