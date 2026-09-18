Davis Cup: Lehecka schlägt Shelton, Mensik patzt gegen Tien

Im Davis-Cup-Duell zwischen der Tschechischen Republik und den USA in Prag steht es nach dem ersten Tag 1:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 18:36 Uhr

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© Getty Images Jakub Mensik musste sich erneut Learner Tien geschlagen geben

Es ist das Duell mit den größten Namen in diesen „Qualifiers“ im Davis Cup 2926: Die USA mit US-Open-Finalist Ben Shelton zu Gast in der Tschechischen Republik mit deren Spitzenspielern Jakub Mensik und Jiri Lehecka. Und nach dem erste Tag konnte beide Teams auch tatsächlich nur (oder: immerhin) einen Punkt holen. Besonders dramatisch waren die Matches aber nicht.

Mensik verlor nämlich wie schon bei den US Open gegen Learner Tien, diesmal aber ganz glatt mit 2:6 und 4:6. Das musste Lehecka ausbaden - und tat dies mit dem 6:4 und 6:4 gegen Shelton auch.

Zverev morgen gegen Dodig

Dessen Bezwinger vom letzten Sonntag in New York City muss ja erst morgen ran. Alexander Zverev trifft da mit dem deutschen Team auf Kroatien (ohne Marin Cilic), Zverev eröffnet gegen Matej Dodig, danach spielt Daniel Altmaier gegen Dino Prizmic.

Unentschieden steht es nach Tag eins auch in Wien zwischen Österreich und Belgien. Jurij Rodionov hatte die Gastgeber mit einem souveränen 6:4 und 6:1 gegen Debütant Gauthier Onclin in Führung gebracht, Zizou Bergs glich nach einem schwachen Part gegen Lukas Neumayer mit 2:6, 6:4 und 6.2 aus.