Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes kämpft in Trier um einen Platz beim Finalturnier in Malaga. In der Qualifikationsrunde stehen sich Deutschland und Schweiz gegenüber. Bereits zuvor gab es neun Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen, die alle Deutschland für sich entscheiden konnte. Auch in diesem Jahr ist das Team aus Deutschland in der leichten Favoritenrolle. Einen Rückschlag erlebte das deutsche Team jedoch kurz vor der Anreise, denn "Mr. Davis Cup himself" Jan-Lennard Struff musste seine Teilnahme verletzungsbedingt absagen.