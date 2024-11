Davis Cup live: Daniel Altmaier vs. Botic van de Zandschulp im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier und Botic van de Zandschulp treffen im ersten Match des Davis Cup-Halbfinals zwischen Deutschland und der Niederlande in Málaga aufeinander. Die Partie gibt es ab 17:00 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland), im Livestream bei DAZN und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.11.2024, 20:02 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier und Botin van de Zandschulp treffen heute im ersten Halbfinal-Match aufeinander

Bisher gab es noch kein Aufeinandertreffen zwischen Altmaier und Van de Zandschulp. Beide liegen von der Ranglistenplatzierung aber sehr dicht beieinander. Altmaier beendet sein Jahr 2024 auf Platz 88 der Weltrangliste, Van de Zandschulp ist auf Rang 80 zu finden. Zum Auftakt hatte der Deutsche gegen Gabriel Diallo den ersten Punkt gegen Kanada gesichert. Van de Zandschulp beendete im spanisch - niederländischen Duell den spanischen Traum. Zunächst besiegte er Rafael Nadal in seinem letzten Match, danach gelang dem Niederländer zusammen mit Wesley Koolhof noch der Doppelgewinn gegen Carlos Alcaraz und Marcel Granollers.

