Davis Cup live: Daniel Altmaier vs. Gabriel Diallo im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier und Gabriel Diallo treffen in der ersten Partie im Davis Cup zwischen Deutschland und Kanada in Málaga aufeinander. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland), im Livestream bei DAZN und in unserem Liveticker.

zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 14:26 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier und Gabriel Diallo treffen das erste Mal aufeinander

Es wird die erste Begegnung zwischen Altmaier und Diallo werden. Geht es nach der Weltrangliste, ist ein ausgeglichenes Match zu erwarten: Lediglich zwei Plätze trennen den Deutschen (Nummer 88) vom Kanadier (86).

In der Spitzenpartie trifft im Anschluss Jan-Lennard Struff auf Denis Shapovalov. Struff hat im Head-to-Head mit dem Linkshänder die Nase mit 6:3 vorne.

Altmaier vs. Diallo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Gabriel Dialolo gibt es ab 12 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland) und im Livestream bei DAZN.