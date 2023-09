Davis Cup live: Daniel Altmaier vs. Nerman Fatic im TV, Livestream und Liveticker

Der Deutsche Daniel Altmaier bekommt es im ersten Einzel der Davis Cup-Begegnung in Bosnien und Herzegovina mit Nerman Fatic zu tun. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV auf ServusTV Deutschland, im Livestream auf ServusTV On sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 00:47 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier und Nerman Faric eröffnen die Begegnung zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegovwina.

In der ersten Runde der World Group I muss Deutschland auswärts in Bosnien und Herzegowina antreten. Das erste Einzel der Begegnung bestreiten Daniel Altmaier und Nerman Fatic. Aufgrund des Rankings dürfte der auf Position 49 der Weltrangliste geführte Altmaier klarer Favorit gegen die Nr. 218 im ATP-Ranking sein. Die bisher einzige Auseinandersetzung ging an den 24-jährigen Kempener, jedoch liegt diese Begegnung auf Future-Ebene schon acht Jahre zurück.

Altmaier vs. Fatic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Nerman Fatic gibt es ab 12 Uhr live im TV auf ServusTV Deutschland, im Livestream auf ServusTV On sowie in unserem Liveticker.

