Davis Cup live: Deutschland vs. Kanada im TV, Livestream und Liveticker

Die Herren des DTB treffen bei den Davis Cup Finals in Málaga im Viertelfinale auf das Team von Kanada. Alle Partien gibt es ab 16 Uhr live auf Servus TV Deutschland, im Livestream auf Servus TV On und in unserem Matchtracker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.11.2022, 11:59 Uhr

© Getty Images Oscar Otte bekommt es im Duell gegen Kanada mit Felix Auger-Aliassime zu tun

Die Deutschen Tennis-Herren treffen im Viertelfinale der Davis Cup Finals im spanischen Málaga auf die Auswahl von Kanada. Nominell sind die Nordamerikaner klar im Vorteil, nachdem die DTB-Mannschaft auf ihre Nummer eins Alexander Zverev verzichten muss, Außenseiterchancen sind aber gerade im renommierten Mannschaftswettbewerb immer gegeben.

Zunächst treffen im ersten Einzel die zweitgesetzten beider Mannschaften aufeinander. Während beim kanadischen Team wohl Dennis Shapovalov gesetzt sein dürfte, wird es spannend zu sehen sein, ob Kapitän Michael Kohlmann auf Jan-Lennard Struff oder Yannick Hanfmann setzen wird. Danach bekommt es Oscar Otte mit dem Top-10-Mann Felix Auger-Aliassime zu tun. Im Doppel würden auf Seiten Deutschlands Kevin Krawietz und Tim Pütz zum Einsatz kommen.

Deutschland vs. Kanada - Hier gibt es Liveübertragungen

Alle Partien des Viertelfinals gibt es ab 16Uhr live auf ServusTV Deutschland oder im Livestream auf ServusTV On.

Hier die Übersicht des Ties aus Málaga.