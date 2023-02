Davis Cup live: Dominic Thiem vs. Borna Coric im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der Davis-Cup-Begegnung zwischen Österreich und Kroatien in Rijeka auf Borna Coric. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im Livestream bei laola1.tv und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 12:48 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Borna Coric treffen zum sechsten Mal aufeinander

Es wird die sechste Begegnung zwischen Thiem und Coric werden. In der Bilanz hat der Österreicher noch mit 3:2 die Nase vorne.

Am ersten Tag in Rijeka konnte sich Coric gegen Dennis Novak mit 6:3 und 7:5 durchsetzen, Thiem unterlag Borna Gojo mit 3:6 und 6:7 (2).

Thiem vs. Coric - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Borna Coric gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im Livestream bei laola1.tv.