Davis Cup live: Jan-Lennard Struff vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Denis Shapovalov treffen heute im Davis Cup in Málaga aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland), im Livestream bei DAZN und dem Tennis Channel und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 16:52 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Denis Shapovalov treffen heute zum zehnten Mal aufeinander

Es wird die zehnte Begegnung zwischen Struff und Shapovalov werden. Im Head-to-Head hat der Deutsche mt 6:3 die Nase relativ klar vorne. Allerdings ist Shapovalov in den letzten Wochen wieder richtig gut in Form gekommen, hat das Turnier in Belgrad für sich entscheiden können.

Ausgespielt wird ja ein Halbfinalplatz mit guten Aussichten: Denn am Freitag warten nicht die Gastgeber aus Spanien, sondern die Niederlande.

Struff vs. Shapovalov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Denis Shapovalov gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im Livestream bei DAZN.