Davis Cup LIVE: Jan-Lennard Struff vs. Ilya Ivashka im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff eröffnet für Deutschland den Davis-Cup-Erstrundenvergleich mit Weißrussland. Das Match gegen Ilya Ivashka gibt es ab 16 Uhr live bei sportdeutschland.tv und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2020, 13:07 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff eröffnet in Düsseldorf gegen Ilya Ivashka

Struff führt das deutsche Team wie schon beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid im vergangenen November als Nummer eins an. Zuletzt konnte Struff beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai im Einzel (knappe Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas) und im Doppel (mit Henri Kontinen im Halbfinale) überzeugen. Gegner Ilya Ivashka ist als aktuelle Nummer 138 der Welt klarer Außenseiter.

Im zweiten Einzel stehen sich Philipp Kohlschreiber und die weißrussische Nummer eins Egor Gerasimov gegenüber.

Davis Cup Struff gegen Ivashka - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Jan-Lennard Struff gegen Ilya Ivashka gibt es ab 16 Uhr im Livestream bei sportdeutschland.tv.