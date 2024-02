Davis Cup live: Jan-Lennard Struff vs. Marton Fucsovics im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft im zweiten Einzel beim Davis-Cup-Match zwischen Ungarn und Deutschland in Tatabanya auf Marton Fucsovics. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im Livestream beim Tennis Channel und bei DAZN und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2024, 17:12 Uhr

© Getty Images Marton Fucsovics und Jan-Lennard Struff haben zweimal gegeneinander gespielt

Erstaunlicherweise haben die beiden Veteranen Struff und Fucsovics erst einmal auf der ATP-Tour gegeneinander gespielt: 2019 in Dubai konnte sich der Ungar in zwei Sätzen behaupten. Struff, in Absenz von Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, hat 2014 beim Challenger in Heilbronn gegen Fucsovics gewonnen.

Die erste Begegnung des Tages bestreiten Fabian Marozsan und Dominik Koepfer.

Struff vs. Fucsovics - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Marton Fucsovics gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im Livestream beim Tennis Channel und bei DAZN.