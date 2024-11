Davis Cup live: Jan-Lennard Struff vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Tallon Griekspoor treffen im zweiten Match des Davis-Cup-Halbfinales zwischen Deutschland und der Niederlande in Málaga aufeinander. Die Partie gibt es ab ca. 18:30 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland), im Livestream bei DAZN und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.11.2024, 19:37 Uhr

© Getty Images Tallon Griekspoor und Jan-Lennard Struff treffen heute erst das zweite Mal aufeinander

Es wird erst die zweite Begegnung zwischen Struff und Griekspoor werden. Die bislang einzige konnte der Holländer 2021 bei den US Open auf dramatische Art und Weise in fünf Sätzen gewinnen. Zum Auftakt in Málaga hatte Struff gegen Denis Shapovalov den entscheidenden Punkt für Deutschland geholt, Griekspoor musste sich Carlos Alcaraz geschlagen geben.

Für beide Teams bietet sich die große Chance, beim letzten professionellen Tennisevent der Saison 2024 eine Überraschung zu schaffen. Auch wenn Titelverteidiger Italien mit Spitzenmann Jannik Sinner trotz der Probleme zum Auftakt gegen Argentinien als Favorit gelten muss.

Struff vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Die Partie zwischen Jan-Lennard Struff und Tallon Griekspoor gibt es ab ca. 18:30 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland) und im Livestream bei DAZN.