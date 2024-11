Davis Cup live: Jannik Sinner vs. Alex de Minaur

Jannik Sinner und Alex de Minaur treffen im zweiten Match des Davis Cup-Halbfinals zwischen Italien und Australien in Málaga aufeinander. Die Partie gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland), im Livestream bei DAZN und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.11.2024, 17:59 Uhr

Australien und Titelverteidiger Italien lassen das Davis Cup Finale des letzten Jahres erneut aufleben. Nur geht es noch nicht um die Trophäe, sondern um den Einzug ins Endspiel. Im zweiten Halbfinale des Tages treffen die Stars der jeweiligen Mannschaften aufeinander: Jannik Sinner und Alex de Minaur. Als Topfavorit in das Match hinein geht natürlich die italienische Nummer Eins der Welt. Und auch im direkten Vergleich führt Sinner deutlich mit 8:0 Siegen. Die letzte Begegnung fand erst vor knapp 10 Tagen bei den Nitto ATP Finals statt, wo sich Sinner souverän mit 6:3 und 6:4 durchsetzte. Nach seinem Sieg bei den Finals, zeigt Sinner auch beim Davis Cup keine Gnade. In der Partie gegen Argentinien holte er mit einem glatten Sieg gegen Sebastian Baez den Ausgleich für Italien und sicherte sich zusammen mit Matteo Berrettini im Doppel das Ticket für das Halbfinale.

Im Viertelfinale gegen die USA traf Alex de Minaur im zweiten Match auf den Nitto ATP Finals-Finalisten Taylor Fritz. Der Australier verpasste den Sieg für Australien in den Einzeln klar zu machen und verlor mit 3:6 und 4:6 gegen den US-Amerikaner.

Sinner vs. De Minaur - hier gibt es einen Livestream

Die Partie zwischen Jannik Sinner und Alex de Minaur gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland) und im Livestream bei DAZN.