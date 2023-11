Davis Cup live: Jannik Sinner vs. Alex de Minaur im Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der zweiten Einzel-Partie des Davis-Cup-Endspiels in Malaga auf den Australier Alex de Minaur. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr im kostenlosen Livestream bei ServusTV On sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2023, 20:35 Uhr

© Getty Images Das zweite Einzel beim Davis-Cup-Endspiel in Malaga bestreiten den Australier Alex de Minaur und der Italiener Jannik Sinner

Jannik Sinner hat praktisch im Alleingang am Samstag das Halbfinale bei den Davis-Cup-Finals in Malaga gegen Serbien gewonnen. Sowohl im Einzel als auch im Doppel setzte es für den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic empfindliche Niederlagen gegen den Südtiroler. Heute muss Sinner im Duell der "Einser" gegen den Australier Alex de Minaur ran.

Das letzte Duell der beiden fand beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto statt. Dort setzte sich der Italiener, wie bereits viermal zuvor, durch und holte sich damit seinen ersten Turniersieg auf höchster ATP-Tour-Ebene.

Sinner vs. de Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alex de Minaur gibt es ab ca. 17:30 Uhr im kostenlosen Livestream bei ServusTV On sowie in unserem Matchtracker.