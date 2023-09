Davis Cup live: Kevin Krawietz/Tim Pütz vs Mirza Basic/Damir Dzumhur im TV, Livestream, Liveticker

Kevin Krawietz und Tim Pütz können schon alles klarmachen: Sie spielen das erste Sonntagsmatch in der Davis-Cup-Partie zwischen Bosnien-Herzegowina und Deutschland - ab 10.30 Uhr live im TV auf ServusTV Deutschland, im Livestream auf ServusTV On sowie in unserem Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2023, 10:38 Uhr

© Getty Images Tim Pütz, Kevin Krawietz

Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann haben am Samstag vorgelegt und Deutschland eine 2:0-Führung beschert im Spiel der World Group 1. Der Gewinner darf im kommenden Jahr wieder in der Weltgruppe mitmischen.

Bereits das Doppel zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Mirza Basic/Damir Dzumhur kann hierbei die Entscheidung für Deutschland bringen. Dzumhur ist dabei kurzfristig für Nerman Fatic ins Team gerückt.

"KraPütz" gehen hier als die Favoriten ins Rennen.

Krawitz/Pütz-Doppel: Hier gibt es einen Livestream

Hier die Übersicht der Begegnungen der ersten Runde in der World Group I