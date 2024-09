Davis Cup live: Krawietz/Pütz vs. Barrios Vera/Matias

Kevin Krawietz und Tim Pütz greifen beim zweiten Gruppenduell beim Davis Cup in Zhuhai erneut an. Das Duo bestreitet das abschließende Doppel im Vergleich mit Chile und sichert sich den ersten Satz mit 6:1. Marterer und Hanfmann haben bereits den frühzeitigen Sieg des deutschen Teams gesichert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 10:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann haben schon ordentlich vorgelegt. Mit den beiden Siegen aus den Einzeln steht der zweite Gruppensieg des deutschen Teams bereits fest. Die abschließende Doppelpartie zwischen Deutschland und Chile tragen Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Tomas Barrios Vera/ Matias Soto aus. Das deutsche Duo könnte mit einem Sieg die Gruppenführung des deutschen Teams noch weiter ausbauen. Durch die mögliche Konstellation in der Gruppe C, in der sich noch die USA und Slowakei befinden, kann der Vergleich der gewonnenen Matches wichtig werden.

Krawietz/Pütz vs. Barrios Vera/Matias live im TV

Die Partie zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Barrios Vera/Matias gibt es live bei DF1.