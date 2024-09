Davis Cup live: Krawietz/Pütz vs. Klein/Zelenay

Kevin Krawietz und Tim Pütz greifen ein beim Davis Cup in Zhuhai. Das Duo bestreitet das abschließende Doppel im Vergleich mit der Slowakei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 15:52 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz starten beim Davis Cup in Zhuhai.

Nach den beiden Einzeln folgt das abschließende Doppel. Kevin Krawietz und Tim Pütz treffen auf die Kombination Lukas Klein und Igor Zelenay. Durch die beiden Einzelerfolge von Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann hat das Match einen statistischen, aber nicht unwichtigen Wert. Durch die mögliche Konstellation in der Gruppe C, in der sich noch die USA und Chile befinden, kann der Vergleich der gewonnenen Matches wichtig werden.

Das deutsche Doppel kommt mit dem Selbstvertrauen des Finaleinzug bei den US Open. Erst am gestrigen Abend (Ortszeit) kamen die beiden Doppelspezialisten im Teamhotel in Zhuhai an.

Krawietz/Pütz vs. Klein/Zelenay live im TV

Die Partie zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Lukas Klein/Igor Zelenay gibt es live bei DF1.