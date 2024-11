Davis Cup live: Matteo Berrettini vs. Thanasi Kokkinakis

Matteo Berrettini und Thanasi Kokkinakis treffen im ersten Match des Davis Cup-Halbfinals zwischen Italien und Australien in Málaga aufeinander. Die Partie gibt es ab 13:00 Uhr live im TV bei DF1 (in Deutschland), im Livestream bei DAZN und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.11.2024, 16:19 Uhr

Letztes Jahr ging es zwischen Australien und Italien in Malaga um die Trophäe, heute steht der Finaleinzug auf dem Spiel. Den Anfang machen Matteo Berrettini und Thanasi Kokkinakis. Bisher gab es noch kein Aufeinandertreffen zwischen dem Italiener und dem Australier. Der ehemalige Weltranglistensechste Berrettini hat aber die Favoritenrolle inne und steht mit seiner aktuellen Ranglistenposition (35) 42 Plätze vor dem Australier. Kokkinakis geht aber mit Selbstbewusstsein in das erste Match des Halbfinals hinein. Am Donnerstag gelang ihm der etwas überraschende und nervenaufreibende Sieg gegen Ben Shelton (6:1, 4:6, 7:6 (14)). Berrettini war bisher in Malaga nur im Doppel zusammen mit Jannik Sinner zum Einsatz gekommen. Die italienischen Stars holten den entscheidenden Punkt gegen Argentinien und machten somit eine Neuauflage des letztjährigen Davis Cup-Finales gegen Australien klar.

