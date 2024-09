Davis Cup live: Maximilian Marterer vs. Brandon Nakashima

Im zweiten Match gegen die USA trifft Maximilian Marterer auf Brandon Nakashima. Beide Spieler blieben bisher ungeschlagen in der Gruppenphase des Davis Cups. Das erste Match ging an die USA.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 14.09.2024, 10:49 Uhr

© Getty Images

Kann Maximilian Marterer seinen grandiosen Lauf beim Davis Cup weiter ausbauen? Mit Brandon Nakashima steht dem Deutschen ein Davis-Cup-Neuling gegenüber, der sein Debüt kaum hätte besser machen können. In den vergangenen zwei Gruppenspielen gewann der Weltranglisten-40. souverän und führte das US-amerikanische Team zum frühzeitigen Sieg. Begegnungen hatte Marterer in der Vergangenheit noch keine mit dem US-Amerikaner. Beide Spieler zeigten sich bisher in einer großartigen Form, ein spannendes zweites Match im letzten Gruppenspiel der Gruppe C. Um den Finaleinzug müssen beide Teams nicht mehr zittern. Durch die eindeutigen Siege stehen Deutschland und die USA als Kandidaten für das Finale in Malaga fest.

Maximilian Marterer vs. Brandon Nakashima liev im TV

Die Partie zwischen Maximilian Marterer und Brandon Nakashima gibt es live bei DF1.