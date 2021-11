Davis Cup live: Österreich gegen Serbien im TV, Liveticker und Livestream

Österreich mit Dennis Novak spielt heute in der Davis-Cup-Finalrunde in Innsbruck gegen Serbien mit Novak Djokovic. Die Matches gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2021, 07:36 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Griaß Eich, die Madln ... ... servas, die Buam! Live dabei sein in der Halle ist diesmal eher schwierig, aber unser 24-köpfiges Recherche- und Redaktionsteam wird ab 16 Uhr versuchen, wahlweise Unterpremstätten, das Praterstadion oder, aus deutscher Sicht, Hartford wieder aufleben zu lassen.

© GEPA Pictures Dieses österreichische Team möchte heute die Serben fordern

Eines ist aus österreichischer Sicht klar: Das Spitzeneinzel wird Dennis Novak bestreiten, in der ATP-Weltrangliste derzeit auf Position 118 klassiert. Wen Teamchef Stefan Koubek in das erste Einzel schicken wird, steht wohl erst kurz vor Beginn des Länderkampfes fest. Zur Auswahl stehen Gerald Melzer oder Jurij Rodionov. Im Doppel werden auf jeden Fall Oliver Marach und Philipp Oswald antreten.

Bei den Serben führt Novak Djokovic das Team an. Gut möglich aber, dass Kapitän Viktor Troicki seinem alten Kumpel Djokovic am Freitag noch eine Pause gönnt und stattdessen Dusan Lajovic und Filip Krajinovic ins Rennen schickt.

Österreich gegen Serbien - wo es einen Livestream gibt

Die Matches zwischen Österreich und Serbien gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und auf servustv.com.