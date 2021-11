Davis Cup live: Österreich vs. Deutschland im TV, Livestream und Liveticker

Österreich und Deutschland treffen heute in der Davis-Cup-Finalrunde in Innsbruck aufeinander. Die Matches gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.11.2021, 08:55 Uhr

© GEPA Pictures Dennis Novak und Jan-Lennard Struff bestreiten heute das Spitzeneinzel

Die bessere Ausgangsposition für einen Einzug in das Viertelfinale liegt bei Deutschland: Das Team von Michael Kohlmann hat am Samstag etwas überraschend Serbien besiegt, mit einem Triumph gegen Österreich stünden die Deutschen im Viertelfinale, das am Dienstag in Innsbruck ausgetragen wird. Österreich müsste schon mit 3:0 gewinnen, um rechnerisch eventuell noch eine Chance zu haben, als einer der besten Gruppenzweiten aufzusteigen.

Für die Hausherren werden wohl Gerald Melzer und Dennis Novak auf den Court in der Innsbrucker Olympia Word gehen, bei Deutschland sind als Einzelspieler Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer zu erwarten.

Österreich gegen Deutschland - wo es einen Livestream gibt

Die Matches zwischen Österreich und Deutschland gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.