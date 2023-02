Davis Cup live: Oscar Otte vs. Marc-Andrea Huesler im Livestream und Liveticker

Oscar Otte und Marc-Andrea Huesler bestreiten das Auftaktmatch in der Davis-Cup-Begegnung zwischen Deutschland und der Schweiz in Trier. Die Partie gibt es ab 17 Uhr live im Livestream beim Tennis Channel und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2023, 10:24 Uhr

© Getty Images Oscar Otte und Marc-Andrea Huesler treffen das erste Mal aufeinander

Geht es nach der ATP-Weltrangliste, dann startet Huesler als Nummer 53 als leichter Favorit gegen Otte, der aktuell Rang 80 belegt. Bei den Australian Open mussten sich beide Spieler schon in Runde eins nach Fünf-Satz-Krimis geschlagen geben.

Referenzen gibt es noch kein: Es wird das erste Treffen zwischen Oscar Otte und Marc-Andrea Huesler werden.

Otte vs. Huesler - hier gibt es einen Livestream

Die Partie zwischen Oscar Otte und Marc-Andrea Huesler gibt es ab 17 Uhr live im Livestream beim Tennis Channel.