Davis Cup Re-Live: Yannick Hanfmann besiegt Alejandro Tabilo

Jetzt im Re-Live: In Zhuhai spielt das deutsche Team in der Davis-Cup-Gruppenphase um die Teilnahme am Endturnier in Malaga im November. Zweiter Gegner ist Chile. Yannick Hanfmann gegen Alejandro Tabilo in zwei Sätzen im zweiten Einzel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 08:56 Uhr

© Getty Images

Hanfmann vs. Tabilo live im TV

Die Partie zwischen Yannick Hanfmann und Alejandro Tabilo gibt es live bei DF1.