Davis Cup live: Yannick Hanfmann vs. Damir Dzumhur im TV, Livestream und Liveticker

Der Deutsche Yannick Hanfmann bekommt es im zweiten Einzel der Davis Cup-Begegnung in Bosnien und Herzegowina mit Damir Dzumhur zu tun. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV auf ServusTV Deutschland, im Livestream auf ServusTV On sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2023, 09:48 Uhr

© Getty Images Im zweiten Einzel in Mostar trifft Yannick Hanfmann auf Damit Dzumhur.

In der ersten Runde der World Group I muss Deutschland auswärts in Bosnien und Herzegowina antreten. Das zweite Einzel der Begegnung bestreiten der 31-jährige Yannick Hanfmann und Damir Dzumhur. Aufgrund des Rankings dürfte der auf Position 54 der Weltrangliste geführte Hanfmann klarer Favorit gegen die Nr. 157 im ATP-Ranking sein. Die bisher einzige Auseinandersetzung ging jedoch an den 31-jährigen Dzumhur, der auf Challenger-Ebene 2020 in zwei Sätzen triumphieren konnte..

