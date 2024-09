Davis Cup live: Yannick Hanfmann vs. Jozef Kovalik

In Zhuhai spielt das deutsche Team in der Davis-Cup-Gruppenphase um die Teilnahme am Endturnier in Malaga im November. Erster Gegner ist die Slowakei. Yannick Hanfmann und Jozef Kovalik treffen im zweiten Einzel aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2024, 12:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Maximilian Marterer hat vorgelegt. Yannick Hanfmann kann mit einem Erfolg im zweiten Einzel gegen Jozef Kovalik bereits vor dem Doppel den Sieg im Vergleich mit der Slowakei perfekt machen.

Beide Kontrahenten spielten zuletzt 2021 beim Challenger in Tulln gegeneinander. Kovalik siegte in drei Sätzen. Nun treffen beide Spieler zum ersten Mal in ihren Landesfarben aufeinander.

Hanfmann vs. Kovalik live im TV

Die Partie zwischen Yannick Hanfmann und Jozef Kovalik gibt es live bei DF1.