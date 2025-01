Davis Cup: Marterer bringt Deutschland gegen Israel in Führung

Maximilian Marterer hat beim Davis Cup in Vilnius mit einem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Yshai Oliel auf 1:0 für Deutschland gegen Israel gestellt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.01.2025, 19:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Maxi Marterer hat Deutschland in Führung gebracht

Auch ohne Starspieler Alexander Zverev sowie den erkrankten Jan-Lennard Struff nimmt die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes den Einzug in die zweite Quali-Runde im Davis Cup fest ins Visier. In Litauens Hauptstadt Vilnius gewann der frühere Top-50-Spieler Maximilian Marterer das erste Match gegen Israels Nummer eins Yshai Oliel mit 6:2, 5:7, 6:4 und brachte den letztjährigen Halbfinalisten Deutschland in Führung.

"Das Match wurde ab dem zweiten Satz immer enger, ich wurde nervöser, weil er gutes Tennis von der Grundlinie gespielt hat. Aber ich bin froh, dass ich es noch geschafft habe, meinem Team den ersten Punkt zu sichern", sagte Marterer.

Krawietz und Pütz morgen klare Favoriten

Am Abend kann der Karlsruher Yannick Hanfmann gegen Daniel Cukierman, Nummer 556 der Weltrangliste, nachlegen und vor den abschließenden maximal drei Matches am Samstag (ab 13.30 Uhr/Tennis Channel) die Weichen stellen.

Marterer, im Ranking auf den 198. Platz zurückgefallen, war bei seinem Auftritt gegen den 531. der Welt lediglich im ersten Satz der klar dominierende Spieler. Vor mehreren Dutzend israelischen und deutschen Fans in Vilnius, wohin Israels Heimspiel wegen der unsicheren Lage im eigenen Land verlegt worden war, zeigte Marterer im Anschluss Schwächen - er verlor zweimal seinen Aufschlag und auch den zweiten Satz. Im dritten Durchgang servierte der Nürnberger dann wieder stark und breakte Oliel rechtzeitig zum Matchgewinn.