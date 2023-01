Davis Cup: Michael Kohlmann rechnet auch mit Stan Wawrinka in Trier

Die Schweiz kommt wohl auch mit dem dreimaligen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka zum Davis-Cup-Treffen mit Deutschland nach Trier. Das vermeldete der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann aus Melbourne.

© Getty Images Stan Wawrinka kommt wohl zum Davis Cup nach Trier

Michael Kohlmann hat seine Dienstreise zu den Australian Open so gut wie abgeschlossen, am heutigen Freitag geht es zurück nach Deutschland. Kohlmann hat das Ausscheiden von Alexander Zverev gegen Michael Mmoh aus nächster Nähe erlebt, auch bei den Matches von Oscar Otte, Jan-Lennard Struff oder Yannick Hanfmann war der deutsche Davis-Cup-Kapitän selbstredend vor Ort.

Neben der Formüberprüfung der eigenen Spieler hat Kohlmann aber auch die potenziellen Gegner für das Davis-cup-Treffen mit der Schweiz am 3. und 4. Februar in Trier beobachtet. Leandro Riedi und Dominic Stricker, die beiden aufstrebenden jungen Eidgenossen, scheiterten jeweils in der Qualifikation. Marc-Andrea Huesler, der aktuell bestplatzierte Schweizer in den ATP-Charts, unterlag John Millman in Runde eins des Hauptfeldes in fünf Sätzen.

Wawrinka gewinnt mit Federer 2014 den Davis Cup

Ebenfalls über fünf Sätze musste Stan Wawrinka gehen, der dreimalige Grand-Slam-Champion schied in Runde eins gegen Alex Molcan aus. Wird aber wohl mit dem Schweizer Team nach Trier kommen, wie Michael Kohlmann in einem Podcast bei sportradio360.de verriet.

Was für die deutschen Tennisfans natürlich ein richtiges Highlight wäre. Denn für das Heimteam läuft bekanntlich Alexander Zverev auf, der wie Wawrinka das Männertennis während der vergangenen Jahre mitbestimmt hat. Wenn auch leicht zeitversetzt: Die größten Erfolge des Schweizers trugen sich schließlich zwischen 2014 (Sieg bei den Australian Open) und 2016 (Triumph bei den US Open) zu. 2014 gewann Wawrinka gemeinsam mit Roger Federer auch den Davis Cup.